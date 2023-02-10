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Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Я делал так на Кубке Америки. Но даже Месси просил не повторять это»

Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Я делал так на Кубке Америки. Но даже Месси просил не повторять это»

Эмилиано Мартинес вспомнил свое празднование с перчаткой у паха после победы на ЧМ-2022. «Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом.

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