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Нижегородская правда

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Новый речной маршрут из Нижнего Новгорода до села Чулково Вачского района

Новый речной маршрут из Нижнего Новгорода до села Чулково Вачского района

Новый речной маршрут до села Чулково (Вачский район) открывается в Нижегородской области. Рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода и делать остановки в Дзержинске и Павлове, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

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