Новый речной маршрут из Нижнего Новгорода до села Чулково Вачского района

Новый речной маршрут до села Чулково (Вачский район) открывается в Нижегородской области. Рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода и делать остановки в Дзержинске и Павлове, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
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