Financial Times описывает будущее коммунистического капитализма в Китае

Каково экономическое будущее Китая? Этот вопрос поднимает множество конкретных проблем, в частности, сохраняющегося макроэкономического дисбаланса Китая, угрозы сокращения численности населения и ухудшение отношений с важными частями внешнего мира, прежде всего, со все более враждебными США.