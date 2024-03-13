Financial Times описывает будущее коммунистического капитализма в Китае

Каково экономическое будущее Китая? Этот вопрос поднимает множество конкретных проблем, в частности, сохраняющегося макроэкономического дисбаланса Китая, угрозы сокращения численности населения и ухудшение отношений с важными частями внешнего мира, прежде всего, со все более враждебными США.
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