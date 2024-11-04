Украина: «Умри ты сегодня, а я – завтра!»

В «незалежной» объявили новую волну мобилизации Дмитрий Шевченко Она, конечно, и так не останавливалась все время СВО, но теперь киевская власть озвучила, что до конца года нужно «забрить» в ВСУ 160 тысяч человек.
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