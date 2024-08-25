На трассе "Москва — Челябинск" фура улетела в кювет и перевернулась

В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности с места происшествия.Фура в кювете. Серьёзное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в воскресенье, 25 августа, на федеральной трассе М-5 "Урал".
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