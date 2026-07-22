Над Киевом нависла тень. Путин уже расставил фигуры для эндшпиля

Зеленский скорее всего почувствовал, что давление на него усиливается. Если атаки ВСУ по российской территории продолжатся, стратегическое терпение президента России Владимира Путина может дойти до крайней точки, и в любой момент масштабы конфликта могут значительно вырасти.
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