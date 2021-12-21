Стив Керр официально назначен главным тренером сборной США

Федерация баскетбола США объявила о назначении Стива Керра новым главным тренером мужской сборной. Возглавляющий с 2014 года «Голден Стэйт» Керр сменил на этом посту Грегга Поповича, завершившего карьеру в сборной после победной Олимпиады-2020.