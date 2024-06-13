Медик-южноуралец, подменивший анализы наркомана, получил срок

В Карталах вынесли приговор врачу больницы, получившему взятку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал бывшего заведующего наркологическим отделением ГБУЗ «Районная больница г.
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