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Овечкин забил 798-й и 799-й голы в НХЛ. До Хоу – 2 шайбы, до Гретцки – 95

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (2:0, идет 1-й период). Россиянин забросил 798-ю и 799-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

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