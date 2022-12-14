Овечкин забил 798-й и 799-й голы в НХЛ. До Хоу – 2 шайбы, до Гретцки – 95

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (2:0, идет 1-й период). Россиянин забросил 798-ю и 799-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
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