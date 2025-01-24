«Заткнуть рот ребенку»: врач предупредила о серьезной опасности леденцов

Врач Чиркова: частое употребление леденцов может вызвать диабет у ребенка Частое употребление леденцов может вызвать диабет второго типа из-за того, что глюкоза из полости рта мгновенно поступает в кровь и вызывает выработку инсулина, предупредила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы терапевт Ольга Чиркова.