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Новости Брянска

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Прокуратура Дубровского района добилась компенсации за лекарство ребенку

Прокуратура Дубровского района добилась компенсации за лекарство ребенку

Прокуратура через суд добилась компенсации для семьи, самостоятельно купившей жизненно важный препарат для ребенка с тяжелым заболеванием.

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