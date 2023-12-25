Не верьте в сказки о "Большой войне"

Страшко, Вы уже приводили примеры немецкого пролетариата- иллюзии а-ля встреч СВО украинцами с караваем хлеба с солью. Я это помню. Только пост, на который я ответила, был вовсе не об этом. А о том, что загнанная крыса может прыгнуть и дедушка может нажать на кнопку. Я и ответила на Ваши слова, что это смешно. Не будет дедушка нажимать на кнопку. Потому что он не дурачок, а только им прикидывается. Играет роль Никсона по просьбе трудящихся. Надеюсь, Вы помните эту историю. Когда война во Вьетнаме зашла в тупик и надо было как-то выходить из нее без потерь лица, Никсона уговорили прикинуться полусумасшедшим. И он тоже грозился, что нажмет ядерную кнопку (в рамках своей ролин)- как и Байден. Сейчас надо США выходить из Украинского кризиса. Тот же Уотергейтский скандал Никсона. И демократы на это готовы пойти. У них другие планы.

СК

Сергей Ковалев

смотря что считать "большой войной". горячая сторона перенесена в перманентность, а холодная и не прекращалась. когда половина мiра выделилась в БРИКС+, открыто говоря против навязываемой всем гегемонии меньшинства, а привыкшие к ништякам за чужой счет кукловоды режут по живому все ранее созданные во благо наднациональные структуры, то это что, не большая война? такой ещё и не было - ломается хребет капитализЬма, захватившего буквально всю планету Земля в свои волосатые руки. да, тут не о революции, ибо слом системы ожидаем, естественен и, более того, был спрогнозирован классикой М-Л. а что в посткапитализЬме? там никого не будет?, см. ВВП - "зачем нам такой мир, если там не будет России?"... в итоге мiр жить будет, кукловоды не вчера родились, не завтра и в землю собрались. значит ... договорятся. шутка ли! - в руках паразитов преобладающий ресурс глобального масштаба. им как раз в их ВУЗах классику М-Л преподают. что такое "шаг назад" по В.Ленину они знают в отличие от большинства в альтернативе. откатятся, выиграют время, соберутся с силами и полезут снова. ибо мiр дуалистичен по природе, добро и зло в нем присутствует на равных правах. вся наша свобода сводится к выбору между. на том и стоИм...