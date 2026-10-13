Как ветеран СВО, бывший разведчик, скажу: угрозы Зеленского в сторону России были лишены любой военной логики и привели к обратному процессу.
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