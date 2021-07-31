65 лет назад открылись Лужники - главный стадион страны

Так в Лужниках был установлен первый рекорд.За 65 лет Лужникик видели многое: и соревнования высшего уровня - от финала футбольного чемпионата мира до стартов XXII летней Олимпиады, и огромную барахолку вокруг арены, и масштабные реконструкции.