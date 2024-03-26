Пешеход скончался после ДТП с троллейбусом в Новосибирске

Авария случилась у дома № 317 по улице Кирова в Октябрьском районе. По предварительной информации, водитель троллейбуса 1981 года рождения двигался по улице Кирова со стороны улицы Дунайская в сторону улицы Лобова.
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