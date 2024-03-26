Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Овчинников
    Всех бойцов ММА мобилизовать и отправить на фронт в штурмовые отряды. При отказе депортировать вместе с родственникам...Террорист из «Кро...
  • Михаил Мамонов
    всех родственников этих чертей немедленно выслать за пределы РФ . личинки этих упырей не должны остаться жить на наше...Террорист из «Кро...
  • Анатолий Анатольев
    СМЕРТЬ роду террориста!!!!!Террорист из «Кро...

Пешеход скончался после ДТП с троллейбусом в Новосибирске

Пешеход скончался после ДТП с троллейбусом в Новосибирске

Авария случилась у дома № 317 по улице Кирова в Октябрьском районе. По предварительной информации, водитель троллейбуса 1981 года рождения двигался по улице Кирова со стороны улицы Дунайская в сторону улицы Лобова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх