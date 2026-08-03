F1 Insider: У RBR есть теория по поводу аварий Ферстаппена, но её не озвучивают публично

Getty Images/Red Bull ContentpoolКоманда Red Bull предполагает, что причиной серии аварий Макса Ферстаппена может быть не только нестабильность RB22, но и то, что голландец пытается ехать быстрее, чем позволяет нынешняя машина.
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