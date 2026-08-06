ДТП на трассе М-3 в Боровском округе: погиб пассажир

ДТП произошло на трассе М-3 «Украина» в Боровском округе, погиб 31-летний пассажир автомобиля «Киа». Водителю 36 лет, обстоятельства выясняютсяВ 20:00 6 августа на 91-м километре трассы М-3 "Украина", в Боровском округе, автомобиль "Киа" с 36-летним водителем врезался в препятствие.