Президент детского футбольного центра Константин Степин объяснил, что причиной резких высказываний стала многолетняя ситуация с предвзятостью и коррупцией в любительском чемпионате Брянской области, которая негативно влияет на развитие детского футбола.
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