В Белом доме заявили, что Иран собирается передать России беспилотники

Российских военных якобы научат пользоваться этим оборудованием, сказал СалливанСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти получили информацию о поставках Москве беспилотников из Тегерана.
Российских военных якобы научат пользоваться этим оборудованием, сказал СалливанСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти получили информацию о поставках Москве беспилотников из Тегерана.
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