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Администрация президента призвала уточнить критерии сбора с интернет-рекламы

Администрация президента призвала уточнить критерии сбора с интернет-рекламы

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получили документ от Администрации президента, в котором уточняется, что нужно дать пояснения по критериям сбора в размере 3% от доходов с интернет-рекламы, пишет «Ъ».

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