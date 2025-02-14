Ради обещанного западными партнерами членства в НАТО Украина пошла на страдания и смерть своих граждан.
В Киеве рассказали о принесенной Украиной жертве ради членства в НАТО
Комментарии
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Сергей Николаевич
"Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что только президент США Дональд Трамп будет принимать окончательное решение о передаче Украине ядерного оружия." Эти бараны думают, что России некому тоже передать свое ядерное оружие.
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23 час.
Е Пронина
России нечего уступать, украина -это ее территория,,убирайтесь за океан, канаду с мексикой ,гренландией(там полно ископаемых) осваивайте, если получиться,,,
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23 час.
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