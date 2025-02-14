В Киеве рассказали о принесенной Украиной жертве ради членства в НАТО

Сергей Николаевич

"Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что только президент США Дональд Трамп будет принимать окончательное решение о передаче Украине ядерного оружия." Эти бараны думают, что России некому тоже передать свое ядерное оружие.