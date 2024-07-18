Политкухня с Мухамедшиной: школьные рестораны, миллиарды на детей и женщина-политик

«Татар-информ» запускает проект «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только расскажем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткроем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.
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