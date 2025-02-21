СБ ООН принял резолюцию с требованием к М23 прекратить боевые действия в ДР Конго

Россия поддержала проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, согласно которой повстанцы из группировки М23 («Движение 23 марта») должны прекратить боевые действия в Демократической Республике Конго (ДРК) и вывести свои подразделения из страны.
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