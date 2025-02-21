ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrey Свой
    Украинского языка не существует.СМИ сообщили об о...
  • Игорь Васиков
    Госпожа макрон с собой определиться не может, а тут политика...Медведев указал н...
  • Виталий Сорокин
    Трамп уже сам встречался с этим клоуном...Кроме брезгливости и неблагодарности что то почерпнул? Зачем Президенту вел...Трамп заявил о не...

СБ ООН принял резолюцию с требованием к М23 прекратить боевые действия в ДР Конго

СБ ООН принял резолюцию с требованием к М23 прекратить боевые действия в ДР Конго

Россия поддержала проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, согласно которой повстанцы из группировки М23 («Движение 23 марта») должны прекратить боевые действия в Демократической Республике Конго (ДРК) и вывести свои подразделения из страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх