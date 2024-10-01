В России объем подозрительных финансовых операций в 1 полугодии сократился на 27%

Объем подозрительных операций сократился на 27% в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России. Он также подсчитал, что объемы обналичивания в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25% - до 27,8 млрд рублей.
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