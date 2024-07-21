Как разваливается бизнес нефтяного гиганта Pemex

Pemex, некогда всемирно известный нефтяной гигант, сейчас страдает от долгов и падающей добычи. Основной причиной разрушения выгодного бизнеса и производства, стала поддержка правительства Мексики Власти постоянно экономили на инвестициях в нефтяную отрасль.