Горючий спрос: нефть в начале лета может пробить планку в $100 за баррель

Нефть может подорожать до $100 в июне. Основной фактор — геополитика. Также влияние окажут сезонный рост спроса на сырье, активизация туризма, траты на кондиционирование на фоне жары и сельхозработы, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.