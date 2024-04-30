Рогов: ВС РФ освободили Работино

Населенный пункт Работино возвращен под полный контроль российских военных. Об этом сообщил председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
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