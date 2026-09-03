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The Eurasia Daily news agency

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Bloomberg: The bill on sanctions against Russia has faced resistance

Bloomberg: The bill on sanctions against Russia has faced resistance

The bill on sanctions against Russia has faced growing resistance in The US Congress and the likelihood of its consideration in the coming months is extremely low, reports Bloomberg with reference to the Speaker of the House of Representatives Mike Johnson.

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