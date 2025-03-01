«Ты педик, что ли?» Папа запретил, и я не стал». Экс-хавбек ЦСКА Макаров о пирсинге

– Ты еще как-то жалел, что набил себе татуировки. – А два года назад сделал еще одну. (Смеется.) Это на окончание карьеры – футболист с моим любимым 21-м номером уходит в закат.
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