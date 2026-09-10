Равно как невозможно встретить непьющую мужскую компанию на рыбалке, так невозможно и найти хотя бы одного украинского патриота, который был бы доволен всем тем, чем его когда-либо облагодетельствовали.
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