В Польше заявили, что под видом «борьбы с Россией» власть вводит цензуру

Новый закон о санкциях может позволить властям Польши ограничивать свободу слова под предлогом борьбы с иностранным влиянием, заявил эксперт консервативного Ягеллонского клуба Каспер Горецкий 10 сентября на портале организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым