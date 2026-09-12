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В Польше заявили, что под видом «борьбы с Россией» власть вводит цензуру

В Польше заявили, что под видом «борьбы с Россией» власть вводит цензуру

Новый закон о санкциях может позволить властям Польши ограничивать свободу слова под предлогом борьбы с иностранным влиянием, заявил эксперт консервативного Ягеллонского клуба Каспер Горецкий 10 сентября на портале организации.

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