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Нужно и нам сбивать иностранные беспилотники

Нужно и нам сбивать иностранные беспилотники

Единственный вид, в котором должны быть недружественные беспилотники у наших границ. Сбитый шиитскими повстанцами «Жнец» (MQ-9 Reaper) в Ираке, январь 2024 года.

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Комментарии
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фарид сабиров
Мочить мочить и еще раз показательно мочить все что летает в акватории Черного Моря и наводить вражеские беспилотники на наших БОЙЦОВ СВО. Это по законам военного времени ЗАКОННЫЕ ЦЕЛИ. Тем более ВСЕМ хорошо известно их цели . Значить имеем ПРАВО. Безопасность РОССИЯН превыше всего. Сбивать не хрен летать там где не положено
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