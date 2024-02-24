Нужно и нам сбивать иностранные беспилотники

фарид сабиров

Мочить мочить и еще раз показательно мочить все что летает в акватории Черного Моря и наводить вражеские беспилотники на наших БОЙЦОВ СВО. Это по законам военного времени ЗАКОННЫЕ ЦЕЛИ. Тем более ВСЕМ хорошо известно их цели . Значить имеем ПРАВО. Безопасность РОССИЯН превыше всего. Сбивать не хрен летать там где не положено