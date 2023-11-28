Яндекс будет решать проблему нехватки водителей такси

В Москве в конце ноября цены на такси заметно выросли из-за снегопада. В пресс-службе Яндекса объяснили это падением скорости движения транспорта, из-за которой поездки стали дольше, колоссальным ростом спроса на такси и нехваткой водителей.
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