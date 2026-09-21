От запроса до правового заключения // Рассказываем вместе с КонсультантПлюс, как ИИ-помощник помогает юристу

Как использовать ИИ в юридической работе и не рисковать из-за устаревших или недостоверных данных? В этом материале, подготовленном совместно с КонсультантПлюс, рассказываем о новом инструменте, который формирует ответы на основе актуальных нормативных документов, судебной практики и аналитики, проверяет договоры, выявляет риски и дает рекомендации.
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