Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия выступает против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и предлагает создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета.
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