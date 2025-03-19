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Политика как она есть

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Орбан заявил, что Венгрия выступает против общего кредита ЕС для перевооружения Европы

Орбан заявил, что Венгрия выступает против общего кредита ЕС для перевооружения Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия выступает против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и предлагает создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета.

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