Российские системы ПВО сбили три украинских дрона в Крыму, сообщили в Минобороны России. «Около 07:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — сообщили в Минобороны России.
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