Российские системы ПВО сбили три украинских дрона в Крыму, сообщили в Минобороны России. «Около 07:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — сообщили в Минобороны России.