МИД России раскритиковал новый учебник истории Армении. Таджикистан, Узбекистан и другие "ждут"

Об этом не говорят Что и их не обойдут вниманием. Как заявил МИД России в рамках своей допустимой дипломатической риторики: Обратили внимание на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8 класса армянских школ, текст которого опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.
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