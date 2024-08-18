Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

МИД России раскритиковал новый учебник истории Армении. Таджикистан, Узбекистан и другие "ждут"

МИД России раскритиковал новый учебник истории Армении. Таджикистан, Узбекистан и другие "ждут"

Об этом не говорят Что и их не обойдут вниманием. Как заявил МИД России в рамках своей допустимой дипломатической риторики: Обратили внимание на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8 класса армянских школ, текст которого опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Перестаём переживать за армению  в силу  неуважения к Флагу РФ. Армяне сжигали российские Флаги в честь прихода пашиняна к власти.  Пусть исчезает Армения будет только спокойнее. Армян из России депортировать  за их счёт.
Ответить
17 час.
Анатолий Зотов
Я что-то пропустил? Войну нельзя называть войной, оккупацию оккупацией и т. д.?
Ответить
17 час.
вд
валерий двойнишников
МИД России, хрен с ихнем учебником, Вы на наш внимательно приглядитесь.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх