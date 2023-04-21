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Армия Пугачёвой пойдет на Россию. А мы утираемся и молчим…

Армия Пугачёвой пойдет на Россию. А мы утираемся и молчим…

ФОТО: MAGICINFOTO/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ ПЕРЛА Эмигранты засобирались домой: оказалось, что на западе не так вкусно кормят и не так жирно платят, как хотелось бы.

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