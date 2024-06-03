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Кинолог назвал полезные для собак продукты

Кинолог назвал полезные для собак продукты

Если хотите, чтобы питомец был здоровым, то важно ответственно подойти к составлению его рациона. Кинолог Владимир Голубев рассказал, какие продукты являются очень полезными для собак, и об этом мало кто догадывается.

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