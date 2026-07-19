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Йонас Вингегор сломал ключицу в результате падения на 15-м этапе «Тур де Франс»

Датский велогонщик Йонас Вингегор сломал ключицу в результате падения на 15-м этапе «Тур де Франс». Об этом сообщила пресс-служба команды Visma – Lease a Bike.

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