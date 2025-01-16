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Новый госсекретарь США не хочет, чтобы Путин «навязал нейтралитет Украине»

Новый госсекретарь США не хочет, чтобы Путин «навязал нейтралитет Украине»

Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Трамп выдвинул на должность госсекретаря голосовал против дополнительного финансирования и списания долгов Украине, потому что считает военный конфликт там «тупиковой ситуацией».

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