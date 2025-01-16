Новый госсекретарь США не хочет, чтобы Путин «навязал нейтралитет Украине»

Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Трамп выдвинул на должность госсекретаря голосовал против дополнительного финансирования и списания долгов Украине, потому что считает военный конфликт там «тупиковой ситуацией».
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