Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих заработок на наборе текстов

Киберполиция предупредила о мошенниках, предлагающих удаленную работу по набору текстов со сканов. Об очередной схеме обмана россиян в сфере трудоустройства сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем телеграм-канале.