«Петербург2»: при выборе способа окрашивания важно учитывать процент седины и состояние волос

Седые волосы могут появиться в любом возрасте, и их окрашивание требует особого подхода. Эксперты объяснили, какие техники окрашивания подходят для разных процентов седины и как сохранить здоровье волос после процедуры, написал «Петербург2».
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