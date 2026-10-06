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Нижегородская правда

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Нижегородцы отправились в Смоленскую область в рамках патриотического проекта

Нижегородцы отправились в Смоленскую область в рамках патриотического проекта

Сегодня, 6 октября, около 40 человек отправились из Нижегородской области в город Ельня Смоленской области в рамках проекта организации «Нижегородский пограничник» «Живая память: Константин Иванович Ракутин – от подвига до вечности».

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