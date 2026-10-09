Артем Саграда и "Соль Земли" выступят в Москве и Петербурге 20 и 21 октября

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Совсем скоро закончится многолетнее противостояние фанатов рэпа и рока – примириться им помогут концерты Артема Саграды и группы "Соль Земли" в Москве и Петербурге: 20 октября – в клубе "16 Тонн", а 21 октября – в петербургском "Дугласе".
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