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Аргументы и Факты

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В Приморье ребёнок попал в больницу из-за средства для чистки плит

В Приморье ребёнок попал в больницу из-за средства для чистки плит

Девочка в Приморском крае случайно выпила средство для чистки плит и попала в больницу, у ребенка выявили тяжёлое рубцовое сужение пищевода, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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