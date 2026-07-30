В Приморье ребёнок попал в больницу из-за средства для чистки плит

Девочка в Приморском крае случайно выпила средство для чистки плит и попала в больницу, у ребенка выявили тяжёлое рубцовое сужение пищевода, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
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