Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россия приняла решение уничтожать беспилотники НАТО – Сивков

Россия приняла решение уничтожать беспилотники НАТО – Сивков

В ответ на разрешение, данное Украине странами Запада на удары их оружием по «старой» территории РФ, было принято решение сбивать беспилотники США, Великобритании и других «партнеров» Украины.

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Комментарии
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НС
Николай Степанов
Свежо предание , но верится с трудом .
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1 час.
Игорь Васиков
А безпилотники-разведчики США как летали так и летают...
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29 мин.
АК
Андрей Кудрявцев
А на каком основании эти придурки решили что-то сбивать в нейтральном воздушном пространстве? Совсем мозги перестали работать???
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1 мин.

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