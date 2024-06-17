В ответ на разрешение, данное Украине странами Запада на удары их оружием по «старой» территории РФ, было принято решение сбивать беспилотники США, Великобритании и других «партнеров» Украины.
Россия приняла решение уничтожать беспилотники НАТО – Сивков
Комментарии
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НС
Николай Степанов
Свежо предание , но верится с трудом .
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1 час.
Игорь Васиков
А безпилотники-разведчики США как летали так и летают...
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29 мин.
АК
Андрей Кудрявцев
А на каком основании эти придурки решили что-то сбивать в нейтральном воздушном пространстве? Совсем мозги перестали работать???
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1 мин.
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