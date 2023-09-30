Онколог рассказал о российском лекарстве от рака с эффективностью до 100%

Он хорошо переносится пациентами и не имеет серьёзных побочных эффектов. фото: pixabay.com/jarmoluk Эффективность нового российского препарата для лечения онкобольных пациентов с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии