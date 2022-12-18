Закон, порядок, государство

723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Жаль тигренка.Двух истощенных т...
  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...

Лучший инспектор ГИМС МЧС России 2022 года определен в Татарстане

Лучший инспектор ГИМС МЧС России 2022 года определен в Татарстане

Победителем Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучший государственный инспектор по маломерным судам», в 2022 году, объявлен старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Денис Мокеев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх