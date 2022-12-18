Лучший инспектор ГИМС МЧС России 2022 года определен в Татарстане

Победителем Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучший государственный инспектор по маломерным судам», в 2022 году, объявлен старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Денис Мокеев.