Лучший инспектор ГИМС МЧС России 2022 года определен в Татарстане

Победителем Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучший государственный инспектор по маломерным судам», в 2022 году, объявлен старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Денис Мокеев.
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