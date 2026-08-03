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Will Joint US Intervention Save Japanese Yen Futures?

Will Joint US Intervention Save Japanese Yen Futures?

Will Joint US Intervention Save Japanese Yen Futures? Japanese Yen Futures CME_DL:6J1! the5erstrading Macroeconomics and Economic Policy Japanese Yen futures surged dramatically following unprecedented joint intervention by Tokyo and Washington.

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